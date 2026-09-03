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Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем

Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Монголии рассказал о сотрудничестве с Россией и Китаем

Соединяющая Монголию, Россию и Китай трансграничная транспортная инфраструктура создает реальные возможности для роста товарооборота, снижения сроков и затрат... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:02+0300

2026-09-03T11:02+0300

2026-09-03T11:02+0300

бизнес

россия

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владивосток

вэф

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Соединяющая Монголию, Россию и Китай трансграничная транспортная инфраструктура создает реальные возможности для роста товарооборота, снижения сроков и затрат на перевозки и повышение надежности цепочек поставок, заявил монгольский премьер-министр Ням-Осорын Учрал. "Продвижение проекта экономического коридора Монголия-Россия-Китай, улучшение условий трансграничной торговли и транспортной логистики, повышение взаимосвязанности инфраструктуры являются важным шагом в укреплении экономических взаимозависимостей региона... Сеть автомобильных дорог, соединяющая три страны трансграничная транспортная инфраструктура, увеличение пропускной способности, пунктов пропуска - все это создает реальные возможности для роста товарооборота, снижения сроков и затрат на перевозки, повышение надежности цепочек поставок", - заявил премьер, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, китай, владивосток, вэф