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Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России выросла на 5,9%

Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России выросла на 5,9% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России выросла на 5,9%

Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России за январь-июль текущего года выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7698 | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:33+0300

2026-09-03T11:33+0300

2026-09-03T11:33+0300

россия

евгений уфимцев

рса

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России за январь-июль текущего года выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7698 рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). "Средняя выплата по договорам ОСАГО увеличилась с 113 344 рублей в январе-июле 2025 года до 124 602 рублей в аналогичном периоде 2026 года. Рост составил 9,9%. При этом средняя премия по годовым договорам обязательной "автогражданки" также показала ожидаемый рост: по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года она выросла на 5,9% и составила 7698 рублей", - говорится в сообщении. Общая сумма выплат по ОСАГО за январь-июль 2026 года достигла 158,5 миллиарда рублей, включая выплаты страховщиков, судебные накладные расходы и выплаты из компенсационного фонда РСА. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО за этот период составил 197,2 миллиарда рублей. При этом доля высокоубыточных договоров, которые страховщики передают в перестраховочный пул, по данным РСА, в среднем за январь-июль составила 9,6%. "При этом динамика показателя демонстрирует устойчивый рост: если на начало года значение было ниже среднего, то к июлю оно составило 12,5%, что уже выше средней границы", - комментирует глава РСА Евгений Уфимцев. Общее количество заключенных договоров ОСАГО за семь месяцев достигло 40,4 миллиона, из них 15,2 миллиона были оформлены как краткосрочные. Средняя премия за январь-июль 2026 года по краткосрочным полисам ОСАГО составила 212 рублей.

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россия, евгений уфимцев, рса