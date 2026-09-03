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В Генпрокуратуре заявили о росте ущерба от экономических преступлений

В Генпрокуратуре заявили о росте ущерба от экономических преступлений - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Генпрокуратуре заявили о росте ущерба от экономических преступлений

Ущерб от преступлений в экономической сфере в России в I полугодии вырос до 328 миллиардов рублей против 126 миллиардов рублей за аналогичный период 2025 года,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:22+0300

2026-09-03T08:22+0300

2026-09-03T08:22+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ущерб от преступлений в экономической сфере в России в I полугодии вырос до 328 миллиардов рублей против 126 миллиардов рублей за аналогичный период 2025 года, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. Александр Гуцан в четверг принял участие в сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ). "Первое полугодие текущего года: ущерб, который причинен преступлениями, совершенными в экономической сфере - 328 миллиардов (рублей - ред.). Первое полугодие прошлого года - 126 (миллиардов рублей - ред.)", - сказал генпрокурор в четверг на сессии. По словам генпрокурора РФ, если в первом полугодии 2025 года было добровольно возмещено свыше 40% ущерба, то за первые шесть месяцев нынешнего - только 8%. Необходимо внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию с точки зрения проверок предпринимателей, отметил Гуцан. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, вэф