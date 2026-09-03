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"Самолет" заморозил жилищный проект в Приамурье до 2027 года
"Самолет" заморозил жилищный проект в Приамурье до 2027 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Самолет" заморозил жилищный проект в Приамурье до 2027 года
Девелопер "Самолет" заморозил жилищный проект на 200 тысяч квадратных метров в Амурской области примерно до второй половины 2027 года, рассказал РИА... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" заморозил жилищный проект на 200 тысяч квадратных метров в Амурской области примерно до второй половины 2027 года, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, "Самолет" и правительство Амурской области в 2024 году на Восточном экономическом форуме договорились о том, что в Благовещенске будет построен крупный жилой район.
"Да, действительно, был такой план. Мы еще раз детально посмотрели на экономику проекта, на его темпы реализации и себестоимость в регионе, на структуру подрядного рынка, на логистику, на стоимость строительных материалов и оборудования и отразили эти сценарии и условия в финмодели проекта. Получившиеся цифры не устроили нас с точки зрения эффективности проекта. Его существующая маржинальность мала, поэтому мы приняли осознанное решение в сложившихся макроэкономических условиях не идти в этот проект", – пояснил Федоров.
Он отметил, что проект будет заморожен ориентировочно до второй половины 2027 года - то есть до момента, когда ожидается возобновление активного ипотечного спроса.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. На сегодняшний день в портфеле компании на Дальнем Востоке более 400 тысяч квадратных метров жилья.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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недвижимость, бизнес, финансы, амурская область, дальний восток, арктика, вэф
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Амурская область, Дальний Восток, АРКТИКА, ВЭФ
"Самолет" заморозил жилищный проект в Приамурье до 2027 года
Девелопер "Самолет" заморозил жилищный проект в Амурской области до конца 2027 года
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" заморозил жилищный проект на 200 тысяч квадратных метров в Амурской области примерно до второй половины 2027 года, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, "Самолет" и правительство Амурской области в 2024 году на Восточном экономическом форуме договорились о том, что в Благовещенске будет построен крупный жилой район.
"Да, действительно, был такой план. Мы еще раз детально посмотрели на экономику проекта, на его темпы реализации и себестоимость в регионе, на структуру подрядного рынка, на логистику, на стоимость строительных материалов и оборудования и отразили эти сценарии и условия в финмодели проекта. Получившиеся цифры не устроили нас с точки зрения эффективности проекта. Его существующая маржинальность мала, поэтому мы приняли осознанное решение в сложившихся макроэкономических условиях не идти в этот проект", – пояснил Федоров.
Он отметил, что проект будет заморожен ориентировочно до второй половины 2027 года - то есть до момента, когда ожидается возобновление активного ипотечного спроса.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. На сегодняшний день в портфеле компании на Дальнем Востоке более 400 тысяч квадратных метров жилья.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.