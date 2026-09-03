Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/primore-872962948.html
В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс
В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс
Соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщила пресс-служба аппарата... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:53+0300
2026-09-03T06:53+0300
технологии
промышленность
дальний восток
арктика
приморский край
алексей чекунков
антон алиханов
икс холдинг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872962948.jpg?1788407591
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Приморье станет центром технологий сложных полупроводников: на ВЭФ-2026 подписано соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса", - говорится в сообщении. Соглашение подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первый вице-губернатор Приморского края - председатель правительства Приморского края Вера Щербина и генеральный директор компании "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков. "Мы уделяем большое внимание проектам, которые способствуют укреплению технологического суверенитета страны, позволяют строить на Дальнем Востоке самые современные производства и создавать высококвалифицированные рабочие места. Одним из таких проектов станет создание в Приморье кластера, в котором разместятся производства микросхем для высокочастотного оборудования и компонентов солнечных батарей для космических аппаратов", – отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба. На предприятиях будут выпускать СВЧ-компоненты и фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида и нитрида галлия. Первое направление рассчитано на изготовление более 5 миллионов микросхем в год. Ежегодный выпуск космических фотоэлектрических преобразователей составит до 500 тысяч изделий. "Одно из приоритетных и стратегических направлений развития макрорегиона - поддержка высокотехнологичных отраслей. Речь не только об импортозамещении, а о способности создавать новые технологии и выводить их на рынок. Микроэлектроника сегодня востребована практически в любой отрасли - от авиации и космоса до энергетики и транспорта", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
арктика
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, промышленность, дальний восток, арктика, приморский край, алексей чекунков, антон алиханов, икс холдинг, вэф
Технологии, Промышленность, Дальний Восток, АРКТИКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Алексей Чекунков, Антон Алиханов, ИКС Холдинг, ВЭФ
06:53 03.09.2026
 
В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс

Трутнев: в Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Приморье станет центром технологий сложных полупроводников: на ВЭФ-2026 подписано соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса", - говорится в сообщении.
Соглашение подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первый вице-губернатор Приморского края - председатель правительства Приморского края Вера Щербина и генеральный директор компании "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков.
"Мы уделяем большое внимание проектам, которые способствуют укреплению технологического суверенитета страны, позволяют строить на Дальнем Востоке самые современные производства и создавать высококвалифицированные рабочие места. Одним из таких проектов станет создание в Приморье кластера, в котором разместятся производства микросхем для высокочастотного оборудования и компонентов солнечных батарей для космических аппаратов", – отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
На предприятиях будут выпускать СВЧ-компоненты и фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида и нитрида галлия. Первое направление рассчитано на изготовление более 5 миллионов микросхем в год. Ежегодный выпуск космических фотоэлектрических преобразователей составит до 500 тысяч изделий.
"Одно из приоритетных и стратегических направлений развития макрорегиона - поддержка высокотехнологичных отраслей. Речь не только об импортозамещении, а о способности создавать новые технологии и выводить их на рынок. Микроэлектроника сегодня востребована практически в любой отрасли - от авиации и космоса до энергетики и транспорта", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииПромышленностьДальний ВостокАРКТИКАПРИМОРСКИЙ КРАЙАлексей ЧекунковАнтон АлихановИКС ХолдингВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала