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В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс
В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс
Соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщила пресс-служба аппарата... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:53+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Приморье станет центром технологий сложных полупроводников: на ВЭФ-2026 подписано соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса", - говорится в сообщении.
Соглашение подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первый вице-губернатор Приморского края - председатель правительства Приморского края Вера Щербина и генеральный директор компании "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков.
"Мы уделяем большое внимание проектам, которые способствуют укреплению технологического суверенитета страны, позволяют строить на Дальнем Востоке самые современные производства и создавать высококвалифицированные рабочие места. Одним из таких проектов станет создание в Приморье кластера, в котором разместятся производства микросхем для высокочастотного оборудования и компонентов солнечных батарей для космических аппаратов", – отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
На предприятиях будут выпускать СВЧ-компоненты и фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида и нитрида галлия. Первое направление рассчитано на изготовление более 5 миллионов микросхем в год. Ежегодный выпуск космических фотоэлектрических преобразователей составит до 500 тысяч изделий.
"Одно из приоритетных и стратегических направлений развития макрорегиона - поддержка высокотехнологичных отраслей. Речь не только об импортозамещении, а о способности создавать новые технологии и выводить их на рынок. Микроэлектроника сегодня востребована практически в любой отрасли - от авиации и космоса до энергетики и транспорта", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, промышленность, дальний восток, арктика, приморский край, алексей чекунков, антон алиханов, икс холдинг, вэф
Технологии, Промышленность, Дальний Восток, АРКТИКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Алексей Чекунков, Антон Алиханов, ИКС Холдинг, ВЭФ
В Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс
Трутнев: в Приморье создадут крупнейший в России производственный комплекс
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Приморье станет центром технологий сложных полупроводников: на ВЭФ-2026 подписано соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса", - говорится в сообщении.
Соглашение подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, первый вице-губернатор Приморского края - председатель правительства Приморского края Вера Щербина и генеральный директор компании "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков.
"Мы уделяем большое внимание проектам, которые способствуют укреплению технологического суверенитета страны, позволяют строить на Дальнем Востоке самые современные производства и создавать высококвалифицированные рабочие места. Одним из таких проектов станет создание в Приморье кластера, в котором разместятся производства микросхем для высокочастотного оборудования и компонентов солнечных батарей для космических аппаратов", – отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
На предприятиях будут выпускать СВЧ-компоненты и фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида и нитрида галлия. Первое направление рассчитано на изготовление более 5 миллионов микросхем в год. Ежегодный выпуск космических фотоэлектрических преобразователей составит до 500 тысяч изделий.
"Одно из приоритетных и стратегических направлений развития макрорегиона - поддержка высокотехнологичных отраслей. Речь не только об импортозамещении, а о способности создавать новые технологии и выводить их на рынок. Микроэлектроника сегодня востребована практически в любой отрасли - от авиации и космоса до энергетики и транспорта", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.