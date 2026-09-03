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Продажи автомобилей Tesla в Германии выросли в августе более чем в два раза
Продажи автомобилей Tesla в Германии выросли в августе более чем в два раза - 03.09.2026, ПРАЙМ
Продажи автомобилей Tesla в Германии выросли в августе более чем в два раза
Продажи автомобилей Tesla в Германии увеличились в августе более чем в два раз в годовом выражении, до 3 304 машин, сообщает федеральное ведомство... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:29+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Tesla в Германии увеличились в августе более чем в два раз в годовом выражении, до 3 304 машин, сообщает федеральное ведомство автомобильного транспорта ФРГ (KBA).
С начала года продажи автомобилей Tesla выросли примерно в 2,8 раза в годовом выражении, до 32 258 автомобилей.
При этом продажи немецкого производителя Mercedes-Benz в августе поднялись на 8% в годовом выражении, до 20 680 автомобилей, BMW - на 2% до 18 986 автомобилей, Porsche - снизились на 10%, до 1540 автомобилей.
"В августе 2026 года зарегистрировано 212 563 легковых автомобиля, что на 2,6% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее", - говорится в сообщении ведомства. За январь-август продажи легковых автомобилей выросли на 4,8% в годовом выражении - до 1,965 миллиона машин.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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бизнес, германия, фрг, tesla, bmw, porsche, bmw x5, toyota camry
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Tesla, BMW, Porsche, BMW X5, Toyota Camry
Продажи автомобилей Tesla в Германии выросли в августе более чем в два раза
KBA: продажи автомобилей Tesla в Германии в августе выросли более чем в два раза
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Tesla в Германии увеличились в августе более чем в два раз в годовом выражении, до 3 304 машин, сообщает федеральное ведомство автомобильного транспорта ФРГ (KBA).
С начала года продажи автомобилей Tesla выросли примерно в 2,8 раза в годовом выражении, до 32 258 автомобилей.
При этом продажи немецкого производителя Mercedes-Benz в августе поднялись на 8% в годовом выражении, до 20 680 автомобилей, BMW - на 2% до 18 986 автомобилей, Porsche - снизились на 10%, до 1540 автомобилей.
"В августе 2026 года зарегистрировано 212 563 легковых автомобиля, что на 2,6% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее", - говорится в сообщении ведомства. За январь-август продажи легковых автомобилей выросли на 4,8% в годовом выражении - до 1,965 миллиона машин.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.