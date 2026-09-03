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Проект АЭС "Пакш-2" не может быть реализован в нынешнем виде - Telex

Проект АЭС "Пакш-2" не может быть реализован в нынешнем виде - Telex - 03.09.2026, ПРАЙМ

Проект АЭС "Пакш-2" не может быть реализован в нынешнем виде - Telex

Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии не может быть реализован в нынешнем виде без существенных изменений контракта, сообщило венгерское издание Telex со ссылкой на... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:13+0300

2026-09-03T16:13+0300

2026-09-03T16:13+0300

газ

венгрия

алексей лихачев

пакш-2

росатом

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 3 сен - ПРАЙМ. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии не может быть реализован в нынешнем виде без существенных изменений контракта, сообщило венгерское издание Telex со ссылкой на источники, знакомые с процессом. В начале июня глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация по дипломатическим каналам направила в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2", ждет решения. "Вопрос, который больше всего интересует общественность: может ли ... быть построена АЭС "Пакш-2"? По данным наших источников, осведомленных о процессе, в нынешней моральной, технической, санкционной и лицензионной ситуации при условиях, прописанных в контракте, без существенных изменений - определенно нет", - говорится в публикации. При этом, по мнению профессионального сообщества, было бы ошибкой отказываться от проекта, поскольку "если другие участники - прежде всего западные компании - согласятся содействовать замещению производства комплектующих, лоббированию в ЕС и получению разрешений, из него еще может что-то получиться". "Если ответственный руководитель однажды всерьез заговорит о том, что проекту "Пакш-2" пришел конец, то это, вероятнее всего, будет означать, что он действительно не будет реализован. Но после этого в венгерской атомной промышленности уже нельзя будет реализовать ни одного крупного проекта - исключением могут стать небольшие малые модульные реакторы", - отметил Telex. По данным издания, сейчас продолжаются технические, юридические и финансовые проверки вокруг проекта, правительство Венгрии "пока не хочет говорить об этом", несмотря на явный запрос со стороны общества. "По полученной нами информации, у премьер-министра Петера Мадьяра нет в этой сфере заранее сформулированного "заказа": правительство хочет получить как можно больше информации, и пока никакого окончательного решения принято не было", - подчеркнул Telex. Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля.

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газ, венгрия, алексей лихачев, пакш-2, росатом, аэс "пакш"