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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Среди получателей заработной платы в РФ в июне 2026 года лидировали работники сферы производства табачных изделий, им платили в среднем свыше 255 тысяч рублей,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T01:40+0300
2026-09-03T01:40+0300
2026-09-03T01:40+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Среди получателей заработной платы в РФ в июне 2026 года лидировали работники сферы производства табачных изделий, им платили в среднем свыше 255 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Как следует из материалов, работники сферы производства табачных изделий в среднем получали 255175 рублей в июне 2026 года.
Еще более 200 тысяч рублей получали специалисты по добыче нефти и газа (221,7 тысячи рублей) и в сфере финансов (209,6 тысячи рублей).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В июне в среднем по стране она составила 114,7 тысячи рублей.
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бизнес, россия
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Работники сферы производства табачных изделий в июне получали свыше 255 тысяч рублей
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Среди получателей заработной платы в РФ в июне 2026 года лидировали работники сферы производства табачных изделий, им платили в среднем свыше 255 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Как следует из материалов, работники сферы производства табачных изделий в среднем получали 255175 рублей в июне 2026 года.
Еще более 200 тысяч рублей получали специалисты по добыче нефти и газа (221,7 тысячи рублей) и в сфере финансов (209,6 тысячи рублей).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В июне в среднем по стране она составила 114,7 тысячи рублей.