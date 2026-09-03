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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России - 03.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Среди получателей заработной платы в РФ в июне 2026 года лидировали работники сферы производства табачных изделий, им платили в среднем свыше 255 тысяч рублей,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T01:40+0300

2026-09-03T01:40+0300

2026-09-03T01:40+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Среди получателей заработной платы в РФ в июне 2026 года лидировали работники сферы производства табачных изделий, им платили в среднем свыше 255 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Как следует из материалов, работники сферы производства табачных изделий в среднем получали 255175 рублей в июне 2026 года. Еще более 200 тысяч рублей получали специалисты по добыче нефти и газа (221,7 тысячи рублей) и в сфере финансов (209,6 тысячи рублей). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В июне в среднем по стране она составила 114,7 тысячи рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия