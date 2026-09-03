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Производство какао в Гане может сократиться более чем на треть

Производство какао в Гане может сократиться более чем на треть - 03.09.2026, ПРАЙМ

Производство какао в Гане может сократиться более чем на треть

Производство какао в Гане может сократиться более чем на треть в сезоне 2026-2027 годов из-за неблагоприятной погоды и болезней какао-деревьев, сообщает... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:02+0300

2026-09-03T11:02+0300

2026-09-03T11:02+0300

бизнес

промышленность

гана

эль-ниньо

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Производство какао в Гане может сократиться более чем на треть в сезоне 2026-2027 годов из-за неблагоприятной погоды и болезней какао-деревьев, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные официального экспортера и продавца ганского какао Cocoa Marketing Company Ghana Ltd. "По данным государственной экспортной компании Ганы, производство какао в стране может сократиться более чем на треть из-за неблагоприятных погодных условий и болезней, поражающих деревья, что усугубит и без того напряженную ситуацию на мировом рынке поставок этого ингредиента для шоколада", - передает Блумберг. По словам управляющего директора Cocoa Marketing Company Ghana Ltd. Уиздома Кофи Догбея (Wisdom Kofi Dogbey), урожай в стране, которая обычно занимает второе место в мире по производству какао, ожидается на уровне 470-620 тысяч тонн против примерно 760 тысяч тонн годом ранее. При этом новый прогноз ниже оценки в 650 тысяч тонн, о которой агентство сообщало в прошлом месяце. В последние месяцы плантации в Гане и крупнейшем мировом производителе Кот-д'Ивуаре пострадали от проливных дождей, которые повысили риск распространения болезней какао-деревьев, пишет издание. Ситуацию может усугубить усиливающийся Эль-Ниньо. По словам Догбея, на объемах производства также сказываются старение деревьев, передает Блумберг. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.

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бизнес, промышленность, гана, эль-ниньо