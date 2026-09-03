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Прокуроры способствуют соблюдению гарантий ведения бизнеса

Прокуроры способствуют соблюдению гарантий ведения бизнеса - 03.09.2026, ПРАЙМ

Прокуроры способствуют соблюдению гарантий ведения бизнеса

Российские прокуроры способствуют соблюдению гарантий ведения бизнеса предпринимателями, прежде всего устраняя препятствия для запуска новых производств,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T03:02+0300

2026-09-03T03:02+0300

2026-09-03T03:02+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские прокуроры способствуют соблюдению гарантий ведения бизнеса предпринимателями, прежде всего устраняя препятствия для запуска новых производств, рассказал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. "Действенным инструментом развития Дальневосточного макрорегиона являются территории с преференциальными экономическими режимами", - сказал Гуцан на сессии ВЭФ "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны". Прокуроры способствовали соблюдению гарантий ведения бизнеса 3 тысячами их резидентов, добавил он. "В первую очередь, устранялись препятствия для запуска новых производств", - отметил Гуцан. По его словам, важным стимулом для привлечения капитальных вложений на таких территориях выступают налоговые льготы. Проверяя их фактическое предоставление, прокуроры добились установления для инвесторов пониженных ставок по земельному налогу и налогу на прибыль в Камчатском, Забайкальском краях, Амурской области и других регионах, отметил генпрокурор РФ. "Преодолению многих из отмеченных выше и других проблем способствует сформированная нами система обратной связи с бизнес-сообществом. Уже 10 лет действует созданный для этих целей прямой канал, на который только в этом году поступило свыше 2 тысяч обращений", - сказал Гуцан. Не реже двух раз в год проводятся приемы предпринимателей лично генеральным прокурором, добавил он. "Например, год назад в ходе одного из таких приемов на полях форума был поднят вопрос вовлечения в оборот инвестиционно привлекательных площадок, занятых аварийными и недостроенными зданиями", - сказал глава надзорного ведомства. "На их снос у региональных властей не было средств, а механизм передачи бизнес-структурам отсутствовал. Совместно с Росреестром и другими ведомствами мы нашли оптимальное решение", - добавил Гуцан. По его словам, в заинтересованные органы направлены соответствующие рекомендации. "Сейчас уже в 15 субъектах федерации предусмотрена возможность предоставления таких участков без торгов девелоперам, готовым осуществить снос проблемных объектов за свой счет. За короткий срок заключено уже более десятка соглашений", - подытожил генпрокурор РФ. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, бизнес, амурская область, владивосток, росреестр, вэф