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Гуцан: прокуроры выступят гарантом законных интересов предпринимателей
Гуцан: прокуроры выступят гарантом законных интересов предпринимателей - 03.09.2026, ПРАЙМ
Гуцан: прокуроры выступят гарантом законных интересов предпринимателей
Российские прокуроры выступят надежным гарантом обеспечения законных интересов всех добросовестных и социально ответственных предпринимателей, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские прокуроры выступят надежным гарантом обеспечения законных интересов всех добросовестных и социально ответственных предпринимателей, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Приоритетом государства является создание среды, в которой инвестиции в реальный сектор, в технологическое развитие, в импортозамещение будут безопасными и экономически привлекательными, отметил Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
"А прокуроры выступят надежным гарантом обеспечения законных интересов всех добросовестных и социально ответственных предпринимателей, кто создает рабочие места, развивает производства, укрепляет суверенитет страны", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Гуцан: прокуроры выступят гарантом законных интересов предпринимателей
Генпрокурор Гуцан: прокуроры выступят гарантом защиты законных интересов предпринимателей
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские прокуроры выступят надежным гарантом обеспечения законных интересов всех добросовестных и социально ответственных предпринимателей, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Приоритетом государства является создание среды, в которой инвестиции в реальный сектор, в технологическое развитие, в импортозамещение будут безопасными и экономически привлекательными, отметил Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
"А прокуроры выступят надежным гарантом обеспечения законных интересов всех добросовестных и социально ответственных предпринимателей, кто создает рабочие места, развивает производства, укрепляет суверенитет страны", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.