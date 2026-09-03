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Гуцан: прокуроры выступят гарантом законных интересов предпринимателей

Гуцан: прокуроры выступят гарантом законных интересов предпринимателей - 03.09.2026, ПРАЙМ

Гуцан: прокуроры выступят гарантом законных интересов предпринимателей

Российские прокуроры выступят надежным гарантом обеспечения законных интересов всех добросовестных и социально ответственных предпринимателей, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T03:05+0300

2026-09-03T03:05+0300

2026-09-03T03:05+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские прокуроры выступят надежным гарантом обеспечения законных интересов всех добросовестных и социально ответственных предпринимателей, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. Приоритетом государства является создание среды, в которой инвестиции в реальный сектор, в технологическое развитие, в импортозамещение будут безопасными и экономически привлекательными, отметил Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). "А прокуроры выступят надежным гарантом обеспечения законных интересов всех добросовестных и социально ответственных предпринимателей, кто создает рабочие места, развивает производства, укрепляет суверенитет страны", - подчеркнул он. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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