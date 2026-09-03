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Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов
Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов
Прокурорские проверки на Дальнем Востоке России в 2026 году помогли погасить задолженности заказчиков бизнес-проектов почти на семь миллиардов рублей, сообщил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:05+0300
2026-09-03T03:05+0300
бизнес
россия
дальний восток
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Прокурорские проверки на Дальнем Востоке России в 2026 году помогли погасить задолженности заказчиков бизнес-проектов почти на семь миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. "На финансовую устойчивость бизнес-проектов, безусловно, влияют полнота и своевременность расчетов", - сказал Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). К сожалению, в текущем году долги публичных заказчиков существенно выросли, констатировал он. "Проведенные в округе проверки способствовали погашению задолженности почти на семь миллиардов рублей", - добавил генпрокурор РФ. Причина образования такой задолженности, как правило, связана с нарушениями бюджетного планирования, из-за чего заказанные товары, работы и услуги оказывались не подкрепленными необходимым финансированием, пояснил Гуцан. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, дальний восток, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ
03:05 03.09.2026
 
Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов

Гуцан: прокурорские проверки на Дальнем Востоке помогли погасить долги заказчиков

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Прокурорские проверки на Дальнем Востоке России в 2026 году помогли погасить задолженности заказчиков бизнес-проектов почти на семь миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
"На финансовую устойчивость бизнес-проектов, безусловно, влияют полнота и своевременность расчетов", - сказал Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
К сожалению, в текущем году долги публичных заказчиков существенно выросли, констатировал он.
"Проведенные в округе проверки способствовали погашению задолженности почти на семь миллиардов рублей", - добавил генпрокурор РФ.
Причина образования такой задолженности, как правило, связана с нарушениями бюджетного планирования, из-за чего заказанные товары, работы и услуги оказывались не подкрепленными необходимым финансированием, пояснил Гуцан.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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