https://1prime.ru/20260903/proverki-872957059.html
Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов
Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов
Прокурорские проверки на Дальнем Востоке России в 2026 году помогли погасить задолженности заказчиков бизнес-проектов почти на семь миллиардов рублей, сообщил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:05+0300
2026-09-03T03:05+0300
2026-09-03T03:05+0300
бизнес
россия
дальний восток
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872957059.jpg?1788393910
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Прокурорские проверки на Дальнем Востоке России в 2026 году помогли погасить задолженности заказчиков бизнес-проектов почти на семь миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
"На финансовую устойчивость бизнес-проектов, безусловно, влияют полнота и своевременность расчетов", - сказал Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
К сожалению, в текущем году долги публичных заказчиков существенно выросли, констатировал он.
"Проведенные в округе проверки способствовали погашению задолженности почти на семь миллиардов рублей", - добавил генпрокурор РФ.
Причина образования такой задолженности, как правило, связана с нарушениями бюджетного планирования, из-за чего заказанные товары, работы и услуги оказывались не подкрепленными необходимым финансированием, пояснил Гуцан.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дальний восток, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ
Прокурорские проверки помогли погасить долги заказчиков бизнес-проектов
Гуцан: прокурорские проверки на Дальнем Востоке помогли погасить долги заказчиков
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Прокурорские проверки на Дальнем Востоке России в 2026 году помогли погасить задолженности заказчиков бизнес-проектов почти на семь миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
"На финансовую устойчивость бизнес-проектов, безусловно, влияют полнота и своевременность расчетов", - сказал Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
К сожалению, в текущем году долги публичных заказчиков существенно выросли, констатировал он.
"Проведенные в округе проверки способствовали погашению задолженности почти на семь миллиардов рублей", - добавил генпрокурор РФ.
Причина образования такой задолженности, как правило, связана с нарушениями бюджетного планирования, из-за чего заказанные товары, работы и услуги оказывались не подкрепленными необходимым финансированием, пояснил Гуцан.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.