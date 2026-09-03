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Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние 6 лет, заявил Путин
Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние 6 лет, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние 6 лет, заявил Путин
Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние шесть лет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:21+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние шесть лет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "За последние шесть лет, кстати, ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился примерно вдвое. В прошлом году он составил 5,3 миллиона квадратных метров. Здесь, конечно, помогли специальные ипотечные программы со ставкой в 2%. Сегодня каждая вторая квартира в новостройках региона покупается с этим льготным кредитом. Каждая вторая квартира", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Недвижимость, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние 6 лет, заявил Путин
Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние шесть лет, заявил Владимир Путин