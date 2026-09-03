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Путин выступит на одиннадцатом ВЭФ - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин выступит на одиннадцатом ВЭФ
Путин выступит на одиннадцатом ВЭФ - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин выступит на одиннадцатом ВЭФ
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарном заседании одиннадцатого Восточного экономического форума (ВЭФ). | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T00:19+0300
2026-09-03T00:19+0300
мировая экономика
монголия
мьянма
китай
владимир путин
прабово субианто
дин сюэсян
вэф
госсовет
асеан
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарном заседании одиннадцатого Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Глава государства традиционно принимает в нем участие. Центральным событием ВЭФ является пленарное заседание, на котором Путин выступит с большой речью. В 2026 году главным гостем форума станет президент Индонезии Прабово Субианто, он примет участие в пленарном заседании вместе с российским лидером. Президент России на полях ВЭФ 3 сентября проведет переговоры с Субианто, они состоятся в формате делового завтрака. В пленарном заседании наряду с российским лидером также примут участие премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Перед началом заседания Владимир Путин кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, где выступит с речью и ответит на вопросы. Как правило, в президентской речи на ВЭФ большая часть отводится вопросам развития Дальнего Востока. На Восточном экономическом форуме в этом году ожидается свыше 5 тысяч участников из порядка 70 стран. На площадку приедут деловые команды из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и ряда других стран АСЕАН. Основная тема форума - "Дальний Восток - развитие во благо людей". В рамках ВЭФ состоится более 70 деловых мероприятий, панельных дискуссий, круглых столов и бизнес-диалогов. В частности, пройдут бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Вьетнам, Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Монголия. На площадке форума активно обсуждаются проекты, вопросы улучшения делового климата региона, инвестиции, создание различных инструментов развития. Дискуссии на ВЭФ не обходятся также без обсуждения глобальных вопросов по экономике и политике. ВЭФ начали проводить в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешний форум - уже 11-й по счету. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
мировая экономика, монголия, мьянма, китай, владимир путин, прабово субианто, дин сюэсян, вэф, госсовет, асеан
Мировая экономика, МОНГОЛИЯ, МЬЯНМА, КИТАЙ, Владимир Путин, Прабово Субианто, Дин Сюэсян, ВЭФ, Госсовет, АСЕАН
00:19 03.09.2026
 

Путин выступит на одиннадцатом ВЭФ

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарном заседании одиннадцатого Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Глава государства традиционно принимает в нем участие. Центральным событием ВЭФ является пленарное заседание, на котором Путин выступит с большой речью.
В 2026 году главным гостем форума станет президент Индонезии Прабово Субианто, он примет участие в пленарном заседании вместе с российским лидером. Президент России на полях ВЭФ 3 сентября проведет переговоры с Субианто, они состоятся в формате делового завтрака.
В пленарном заседании наряду с российским лидером также примут участие премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Перед началом заседания Владимир Путин кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, где выступит с речью и ответит на вопросы. Как правило, в президентской речи на ВЭФ большая часть отводится вопросам развития Дальнего Востока.
На Восточном экономическом форуме в этом году ожидается свыше 5 тысяч участников из порядка 70 стран. На площадку приедут деловые команды из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и ряда других стран АСЕАН. Основная тема форума - "Дальний Восток - развитие во благо людей".
В рамках ВЭФ состоится более 70 деловых мероприятий, панельных дискуссий, круглых столов и бизнес-диалогов. В частности, пройдут бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Вьетнам, Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Монголия.
На площадке форума активно обсуждаются проекты, вопросы улучшения делового климата региона, инвестиции, создание различных инструментов развития. Дискуссии на ВЭФ не обходятся также без обсуждения глобальных вопросов по экономике и политике. ВЭФ начали проводить в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Нынешний форум - уже 11-й по счету. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
Мировая экономикаМОНГОЛИЯМЬЯНМАКИТАЙВладимир ПутинПрабово СубиантоДин СюэсянВЭФГоссоветАСЕАН
 
 
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