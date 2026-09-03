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Путин выступит на одиннадцатом ВЭФ

Путин выступит на одиннадцатом ВЭФ - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин выступит на одиннадцатом ВЭФ

Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарном заседании одиннадцатого Восточного экономического форума (ВЭФ). | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T00:19+0300

2026-09-03T00:19+0300

2026-09-03T00:19+0300

мировая экономика

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мьянма

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарном заседании одиннадцатого Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Глава государства традиционно принимает в нем участие. Центральным событием ВЭФ является пленарное заседание, на котором Путин выступит с большой речью. В 2026 году главным гостем форума станет президент Индонезии Прабово Субианто, он примет участие в пленарном заседании вместе с российским лидером. Президент России на полях ВЭФ 3 сентября проведет переговоры с Субианто, они состоятся в формате делового завтрака. В пленарном заседании наряду с российским лидером также примут участие премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Перед началом заседания Владимир Путин кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, где выступит с речью и ответит на вопросы. Как правило, в президентской речи на ВЭФ большая часть отводится вопросам развития Дальнего Востока. На Восточном экономическом форуме в этом году ожидается свыше 5 тысяч участников из порядка 70 стран. На площадку приедут деловые команды из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и ряда других стран АСЕАН. Основная тема форума - "Дальний Восток - развитие во благо людей". В рамках ВЭФ состоится более 70 деловых мероприятий, панельных дискуссий, круглых столов и бизнес-диалогов. В частности, пройдут бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Вьетнам, Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Монголия. На площадке форума активно обсуждаются проекты, вопросы улучшения делового климата региона, инвестиции, создание различных инструментов развития. Дискуссии на ВЭФ не обходятся также без обсуждения глобальных вопросов по экономике и политике. ВЭФ начали проводить в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешний форум - уже 11-й по счету. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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мировая экономика, монголия, мьянма, китай, владимир путин, прабово субианто, дин сюэсян, вэф, госсовет, асеан