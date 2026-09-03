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Путин отметил совместную работу России и Индонезии в нескольких отраслях
Путин отметил совместную работу России и Индонезии в нескольких отраслях - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил совместную работу России и Индонезии в нескольких отраслях
Президент России Владимир Путин отметил совместную работу России и Индонезии по ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве, судостроении и атомной... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:41+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил совместную работу России и Индонезии по ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве, судостроении и атомной энергетике. Путин в четверг провел переговоры с лидером Индонезии на полях ВЭФ-2026. "В поле нашего внимания: сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная", - сказал президент РФ на встрече. Кроме того, глава российского государства отметил соглашение о Зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС, а также дружеские отношения Москвы и Джакарты в рамках АСЕАН и на других международных площадках, включая ООН. Президент выразил уверенность, что встреча во Владивостоке придаст импульс развитию отношений двух стран. Путин напомнил, что это уже вторые переговоры на высшем уровне в 2026 году. "Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей", - отметил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Владивосток, МОСКВА, Владимир Путин, АСЕАН, ООН, ВЭФ
Путин отметил совместную работу России и Индонезии в нескольких отраслях
Путин отметил совместную работу с Индонезией в сельском хозяйстве и атомной энергетике
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил совместную работу России и Индонезии по ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве, судостроении и атомной энергетике.
Путин в четверг провел переговоры с лидером Индонезии на полях ВЭФ-2026.
"В поле нашего внимания: сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная", - сказал президент РФ на встрече.
Кроме того, глава российского государства отметил соглашение о Зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС, а также дружеские отношения Москвы и Джакарты в рамках АСЕАН и на других международных площадках, включая ООН.
Президент выразил уверенность, что встреча во Владивостоке придаст импульс развитию отношений двух стран. Путин напомнил, что это уже вторые переговоры на высшем уровне в 2026 году.
"Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей", - отметил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.