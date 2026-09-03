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Дальний Восток за 11 лет привлек 25 триллионов рублей, заявил Путин

Дальний Восток за 11 лет привлек 25 триллионов рублей, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

Дальний Восток за 11 лет привлек 25 триллионов рублей, заявил Путин

Дальний Восток за последние 11 лет привлек около 25 триллионов рублей капитальных вложений, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:18+0300

2026-09-03T09:18+0300

2026-09-03T09:18+0300

россия

финансы

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Дальний Восток за последние 11 лет привлек около 25 триллионов рублей капитальных вложений, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании ВЭФ. "Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений", - сказал Путин в ходе выступления.

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россия, финансы, владимир путин