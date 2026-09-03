https://1prime.ru/20260903/putin-872970463.html

Путин заявил о переходе к новой стратегии развития Дальнего Востока

Путин заявил о переходе к новой стратегии развития Дальнего Востока - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о переходе к новой стратегии развития Дальнего Востока

Российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной на период до 2036 года, заявил президент России Владимир... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:22+0300

2026-09-03T09:22+0300

2026-09-03T09:25+0300

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872970463.jpg?1788416724

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной на период до 2036 года, заявил президент России Владимир Путин. "Существенно выросли его (Дальнего Востока - ред.) ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет - до 2036 года", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром экономического роста."Сегодня можно уверенно сказать: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан", - подчеркнул Путин.Президент отметил, что ресурсные, промышленные, логистические возможности Дальнего Востока существенно выросли."Дальний Восток России находится на подъеме: бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела, а граждане понимают, что их знания и компетенции востребованы, могут принести ощутимые результаты и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей", - уточнил Путин.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф