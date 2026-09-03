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Путин заявил о переходе к новой стратегии развития Дальнего Востока
Путин заявил о переходе к новой стратегии развития Дальнего Востока - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о переходе к новой стратегии развития Дальнего Востока
Российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной на период до 2036 года, заявил президент России Владимир... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:22+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной на период до 2036 года, заявил президент России Владимир Путин. "Существенно выросли его (Дальнего Востока - ред.) ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет - до 2036 года", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром экономического роста."Сегодня можно уверенно сказать: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан", - подчеркнул Путин.Президент отметил, что ресурсные, промышленные, логистические возможности Дальнего Востока существенно выросли."Дальний Восток России находится на подъеме: бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела, а граждане понимают, что их знания и компетенции востребованы, могут принести ощутимые результаты и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей", - уточнил Путин.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин заявил о переходе к новой стратегии развития Дальнего Востока
Путин заявил о переходе к новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной на период до 2036 года, заявил президент России Владимир Путин.
"Существенно выросли его (Дальнего Востока
- ред.) ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет - до 2036 года", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром экономического роста.
"Сегодня можно уверенно сказать: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что ресурсные, промышленные, логистические возможности Дальнего Востока существенно выросли.
"Дальний Восток России находится на подъеме: бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела, а граждане понимают, что их знания и компетенции востребованы, могут принести ощутимые результаты и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей", - уточнил Путин.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ
.