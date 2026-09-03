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Россия активно участвует в инвестициях и торговле в АТР, заявил Путин
Россия активно участвует в инвестициях и торговле в АТР, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия активно участвует в инвестициях и торговле в АТР, заявил Путин
Россия - активный участник инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин на пленарном... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:24+0300
2026-09-03T09:24+0300
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россия
азиатско-тихоокеанский регион
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия - активный участник инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Россия - активный участник инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, азиатско-тихоокеанский регион, владивосток, владимир путин, атр, вэф
РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владивосток, Владимир Путин, АТР, ВЭФ
Россия активно участвует в инвестициях и торговле в АТР, заявил Путин
Путин: Россия активно участвует в инвестициях и торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе