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Россия активно участвует в инвестициях и торговле в АТР, заявил Путин

Россия активно участвует в инвестициях и торговле в АТР, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия активно участвует в инвестициях и торговле в АТР, заявил Путин

Россия - активный участник инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин на пленарном... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:24+0300

2026-09-03T09:24+0300

2026-09-03T09:24+0300

россия

азиатско-тихоокеанский регион

владивосток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия - активный участник инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Россия - активный участник инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

азиатско-тихоокеанский регион

владивосток

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россия, азиатско-тихоокеанский регион, владивосток, владимир путин, атр, вэф