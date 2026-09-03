https://1prime.ru/20260903/putin-872971188.html

На Дальнем Востоке с 1 января запустят особый правовой режим, заявил Путин

На Дальнем Востоке с 1 января запустят особый правовой режим, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке с 1 января запустят особый правовой режим, заявил Путин

Особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:30+0300

2026-09-03T09:30+0300

2026-09-03T09:30+0300

технологии

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872971188.jpg?1788417049

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть - в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий", - сказал российский лидер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф