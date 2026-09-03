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На Дальнем Востоке с 1 января запустят особый правовой режим, заявил Путин
На Дальнем Востоке с 1 января запустят особый правовой режим, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке с 1 января запустят особый правовой режим, заявил Путин
Особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:30+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть - в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий", - сказал российский лидер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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На Дальнем Востоке с 1 января запустят особый правовой режим, заявил Путин
Путин: особый правовой режим заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке