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Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли

Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли

Ресурсные, промышленные, логистические возможности Дальнего Востока существенно выросли, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:35+0300

2026-09-03T09:35+0300

2026-09-03T09:35+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ресурсные, промышленные, логистические возможности Дальнего Востока существенно выросли, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Сегодня, можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, дальний восток, владимир путин, вэф, владивосток