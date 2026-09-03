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Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли
Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли
Ресурсные, промышленные, логистические возможности Дальнего Востока существенно выросли, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:35+0300
2026-09-03T09:35+0300
россия
дальний восток
владимир путин
вэф
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ресурсные, промышленные, логистические возможности Дальнего Востока существенно выросли, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Сегодня, можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, владимир путин, вэф, владивосток
РОССИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ, Владивосток
09:35 03.09.2026
 
Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли

Путин: ресурсные и логистические возможности Дальнего Востока выросли

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ресурсные, промышленные, логистические возможности Дальнего Востока существенно выросли, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Сегодня, можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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