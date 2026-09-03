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Путин: макропоказатели Дальнего Востока превышают средние по России

Путин: макропоказатели Дальнего Востока превышают средние по России - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин: макропоказатели Дальнего Востока превышают средние по России

Динамика основных макропоказателей на Дальнем Востоке превышает среднероссийские значения, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:37+0300

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2026-09-03T09:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Динамика основных макропоказателей на Дальнем Востоке превышает среднероссийские значения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век. И это наш общий успех. Это реальный результат", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Путин подчеркнул, что такой результат - это итог системных усилий органов власти, бизнеса, предпринимателей и, прежде всего, всех дальневосточников. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф