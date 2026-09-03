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Путин назвал три направления для наращивания вложений в Дальний Восток

Путин назвал три направления для наращивания вложений в Дальний Восток - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал три направления для наращивания вложений в Дальний Восток

Вложения в Дальний Восток необходимо кардинально нарастить по трем направлениям, охватывающим промышленные, инфраструктурные, туристические и креативные... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:46+0300

2026-09-03T09:46+0300

2026-09-03T10:22+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вложения в Дальний Восток необходимо кардинально нарастить по трем направлениям, охватывающим промышленные, инфраструктурные, туристические и креативные проекты, привлечение средств в инновационные компании, а также развитие образования и здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин. "Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое - это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос, на повышение емкости национального российского рынка, а также на растущий спрос азиатского региона в целом", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, второе направление - это привлечение средств в инновационные компании, развитие инфраструктуры цифровой, платформенной экономики, а также фронтальное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии, новую энергетику и другие перспективные сферы, "причем на базе самого передового в стране регулирования". "Ну и третье, это базовый приоритет - новые вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт, в развитие городов, поселков и сельских территорий, на основе продуманных мастер-планов. Формирование комфортной, современной, благоустроенной среды для жизни, для работы и отдыха", - добавил Путин. Глава государства отметил, что для реализации всех этих планов нужны смелые и новаторские решения, гибкие подходы, в том числе в обновлении нормативно-правовой базы и улучшении условий для работы бизнеса. "Мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что для того, чтобы развивать все эти индустрии, все эти инновационные проекты двигать, нужны люди. А современные, хорошо образованные люди не будут жить в условиях, которые не соответствуют их представлениям о высоком стандарте", - подчеркнул Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф