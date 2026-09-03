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Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест
Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест - 03.09.2026, ПРАЙМ
Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест
Преференциальные режимы на Дальнем Востоке позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:49+0300
2026-09-03T09:49+0300
россия
дальний восток
владивосток
арктика
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Преференциальные режимы на Дальнем Востоке позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. И с помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создания 200 тысяч новых рабочих мест", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, владивосток, арктика, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, АРКТИКА, Владимир Путин, ВЭФ
09:49 03.09.2026
 
Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест

Путин: преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч мест и триллионы инвестиций

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Преференциальные режимы на Дальнем Востоке позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. И с помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создания 200 тысяч новых рабочих мест", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯДальний ВостокВладивостокАРКТИКАВладимир ПутинВЭФ
 
 
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