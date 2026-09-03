https://1prime.ru/20260903/putin-872972593.html

Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест

Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест - 03.09.2026, ПРАЙМ

Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест

Преференциальные режимы на Дальнем Востоке позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:49+0300

2026-09-03T09:49+0300

2026-09-03T09:49+0300

россия

дальний восток

владивосток

арктика

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861824871_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_fe84d312294038925db0af32ff2fdb2b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Преференциальные режимы на Дальнем Востоке позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. И с помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создания 200 тысяч новых рабочих мест", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

владивосток

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, владивосток, арктика, владимир путин, вэф