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Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест
Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест - 03.09.2026, ПРАЙМ
Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест
Преференциальные режимы на Дальнем Востоке позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Преференциальные режимы на Дальнем Востоке позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. И с помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создания 200 тысяч новых рабочих мест", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч рабочих мест
Путин: преференции на Дальнем Востоке создали 200 тысяч мест и триллионы инвестиций
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Преференциальные режимы на Дальнем Востоке позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. И с помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создания 200 тысяч новых рабочих мест", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.