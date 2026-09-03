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Путин попросил правительство завершить доработку плана развития Арктики
Путин попросил правительство завершить доработку плана развития Арктики - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин попросил правительство завершить доработку плана развития Арктики
Президент России Владимир Путин попросил правительство оперативно завершить доработку плана развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК),... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:55+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил правительство оперативно завершить доработку плана развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК), который поможет "сшить" пространство Арктики и Дальнего Востока. "Важнейшей инициативой, которая призвана "сшить" логистическое пространство дальневосточных и арктических регионов, должен стать комплексный план развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Он рассчитан до 2050 года и описывает, какие проекты в каких отраслях и направлениях будут нами запущены. Прошу коллег (правительство РФ - ред.) оперативно завершить доработку комплексного плана и приступить к его реализации" - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Путин попросил правительство завершить доработку плана развития Арктики
Путин попросил правительство оперативно завершить доработку плана развития Арктики и ТТК