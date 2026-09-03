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Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере
Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере
Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ и редкоземельные металлы, заявил президент России Владимир... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ и редкоземельные металлы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Мы продолжим развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ, уголь, золото, редкоземельные металлы. Конечно, с использованием чистых технологий, как это уже реализуется на целом ряде наших предприятий", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере
Путин: Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ и редкоземельные металлы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Мы продолжим развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ, уголь, золото, редкоземельные металлы. Конечно, с использованием чистых технологий, как это уже реализуется на целом ряде наших предприятий", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.