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Путин отметил успешный опыт РФПИ по работе с партнерами

Путин отметил успешный опыт РФПИ по работе с партнерами - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил успешный опыт РФПИ по работе с партнерами

Президент РФ Владимир Путин отметил успешный опыт Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по работе с партнерами. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:58+0300

2026-09-03T09:58+0300

2026-09-03T09:58+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил успешный опыт Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по работе с партнерами. "Понятно, что крупные инфраструктурные, логистические проекты требуют масштабных инвестиций. А значит, нужны эффективные механизмы поддержки частных вложений, в том числе от наших зарубежных инвесторов, суверенных фондов. Такой успешный опыт работы с партнерами есть у Российского фонда прямых инвестиций", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, финансы, владивосток, владимир путин, вэф