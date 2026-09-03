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Путин: действующие льготы для резидентов ТОР и Свободного порта сохранятся

Путин: действующие льготы для резидентов ТОР и Свободного порта сохранятся - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин: действующие льготы для резидентов ТОР и Свободного порта сохранятся

Действующие льготы для нынешних резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток с введением единого преференциального режима... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:03+0300

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2026-09-03T10:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Действующие льготы для нынешних резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток с введением единого преференциального режима сохранятся, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы конечно же сохранятся в полном объеме", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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бизнес, владивосток, владимир путин, вэф