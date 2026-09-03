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Путин призвал учитывать мнение россиян для оценки развития городов России
Путин призвал учитывать мнение россиян для оценки развития городов России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин призвал учитывать мнение россиян для оценки развития городов России
Обратную связь от россиян необходимо учитывать для оценки того, насколько успешно планируются и развиваются города России, заявил президент России Владимир... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:05+0300
2026-09-03T10:05+0300
2026-09-03T10:05+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Обратную связь от россиян необходимо учитывать для оценки того, насколько успешно планируются и развиваются города России, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Именно оценки людей нужно учитывать в расчете индекса качества жизни при анализе того, насколько успешно планируются и развиваются города и, в целом, населенные пункты", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, общество , владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Общество , Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин призвал учитывать мнение россиян для оценки развития городов России
Путин: обратную связь от россиян необходимо учитывать для оценки развития городов России