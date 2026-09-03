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Северный морской путь станет надежным маршрутом для международных поставок
Северный морской путь станет надежным маршрутом для международных поставок - 03.09.2026, ПРАЙМ
Северный морской путь станет надежным маршрутом для международных поставок
Северный морской путь призван обеспечить безопасность международных поставок в непростой ситуации в мире, в условиях риска для глобального судоходства, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:10+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Северный морской путь призван обеспечить безопасность международных поставок в непростой ситуации в мире, в условиях риска для глобального судоходства, заявил президент России Владимир Путин. "В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли он (Севморпуть - ред.) призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, для бесперебойного северного завоза в арктических регионы Российской Федерации", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Северный морской путь станет надежным маршрутом для международных поставок
Путин: Севморпуть обеспечит безопасность поставок в условиях риска для судоходства
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Северный морской путь призван обеспечить безопасность международных поставок в непростой ситуации в мире, в условиях риска для глобального судоходства, заявил президент России Владимир Путин.
"В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли он (Севморпуть - ред.) призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, для бесперебойного северного завоза в арктических регионы Российской Федерации", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.