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Путин: выплаты при рождении третьего ребенка на ДВ продлят до 2030 года
Путин: выплаты при рождении третьего ребенка на ДВ продлят до 2030 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин: выплаты при рождении третьего ребенка на ДВ продлят до 2030 года
Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в регионах Дальнего Востока. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:50+0300
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2026-09-03T10:50+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в регионах Дальнего Востока. "Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин: выплаты при рождении третьего ребенка на ДВ продлят до 2030 года
Путин предложил продлить выплаты за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в регионах Дальнего Востока.
"Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.