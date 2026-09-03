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Путин: выплаты при рождении третьего ребенка на ДВ продлят до 2030 года

Путин: выплаты при рождении третьего ребенка на ДВ продлят до 2030 года - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин: выплаты при рождении третьего ребенка на ДВ продлят до 2030 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в регионах Дальнего Востока. | 03.09.2026, ПРАЙМ

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в регионах Дальнего Востока. "Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, бизнес, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф