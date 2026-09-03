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Путин: к 2030 году в России разработают не менее 200 мастер-планов

Путин: к 2030 году в России разработают не менее 200 мастер-планов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин: к 2030 году в России разработают не менее 200 мастер-планов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории РФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:00+0300

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2026-09-03T11:00+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории РФ. "К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации. И для их реализации, конечно, необходим прочный правовой фундамент", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, общество , владивосток, владимир путин, вэф