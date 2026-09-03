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Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации

Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации

Опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов есть у России и страна его обязательно повторит, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов есть у России и страна его обязательно повторит, заявил президент РФ Владимир Путин. "В середине 2000-х годов мы добились этого (улучшения демографических показателей - ред.). Был заметный подъем, у нас есть опыт и мы его обязательно повторим", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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общество , россия, владивосток, владимир путин, вэф