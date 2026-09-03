https://1prime.ru/20260903/putin-872977952.html
Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации
Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации
Опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов есть у России и страна его обязательно повторит, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:03+0300
2026-09-03T11:03+0300
2026-09-03T11:03+0300
общество
россия
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861848314_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59d87fcdfa6f34b531ff282e75e95093.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов есть у России и страна его обязательно повторит, заявил президент РФ Владимир Путин. "В середине 2000-х годов мы добились этого (улучшения демографических показателей - ред.). Был заметный подъем, у нас есть опыт и мы его обязательно повторим", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861848314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f6cfb88f6232eb8874e33575b1976bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владивосток, владимир путин, вэф
Общество , РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации
Путин: опыт улучшения демографии после 90-х у России есть, и мы его повторим