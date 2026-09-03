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Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации
Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации
Опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов есть у России и страна его обязательно повторит, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:03+0300
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общество
россия
владивосток
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов есть у России и страна его обязательно повторит, заявил президент РФ Владимир Путин. "В середине 2000-х годов мы добились этого (улучшения демографических показателей - ред.). Был заметный подъем, у нас есть опыт и мы его обязательно повторим", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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общество , россия, владивосток, владимир путин, вэф
Общество , РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
11:03 03.09.2026
 
Путин: Россия повторит успешный опыт улучшения демографической ситуации

Путин: опыт улучшения демографии после 90-х у России есть, и мы его повторим

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов есть у России и страна его обязательно повторит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В середине 2000-х годов мы добились этого (улучшения демографических показателей - ред.). Был заметный подъем, у нас есть опыт и мы его обязательно повторим", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ОбществоРОССИЯВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
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