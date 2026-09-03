https://1prime.ru/20260903/putin-872978104.html
Яблоки в ДФО дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, заявил Путин
Яблоки в ДФО дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Яблоки в ДФО дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, заявил Путин
Яблоки на Дальнем Востоке дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, сообщил на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:05+0300
2026-09-03T11:05+0300
2026-09-03T11:05+0300
россия
ростов
дальний восток
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872978104.jpg?1788422732
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Яблоки на Дальнем Востоке дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, сообщил на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин.
"Сравнить, сколько килограмм яблок стоит здесь и в Ростове, - наверное, в Ростове подешевле. Потому что там легче производить и везти никуда не надо - съесть на месте... Вы сказали про яблоки, а спросите про рыбу и морепродукты - здесь они в большем объеме и дешевле, чем в среднем по России. Это просто особенности регионов Российской Федерации", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
ростов
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, РОСТОВ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Яблоки на Дальнем Востоке дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, сообщил на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин.
"Сравнить, сколько килограмм яблок стоит здесь и в Ростове, - наверное, в Ростове подешевле. Потому что там легче производить и везти никуда не надо - съесть на месте... Вы сказали про яблоки, а спросите про рыбу и морепродукты - здесь они в большем объеме и дешевле, чем в среднем по России. Это просто особенности регионов Российской Федерации", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.