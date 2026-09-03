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Яблоки в ДФО дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, заявил Путин

Яблоки в ДФО дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

Яблоки в ДФО дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, заявил Путин

Яблоки на Дальнем Востоке дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, сообщил на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:05+0300

2026-09-03T11:05+0300

2026-09-03T11:05+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Яблоки на Дальнем Востоке дороже, а рыба и морепродукты дешевле - это особенность региона, сообщил на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин. "Сравнить, сколько килограмм яблок стоит здесь и в Ростове, - наверное, в Ростове подешевле. Потому что там легче производить и везти никуда не надо - съесть на месте... Вы сказали про яблоки, а спросите про рыбу и морепродукты - здесь они в большем объеме и дешевле, чем в среднем по России. Это просто особенности регионов Российской Федерации", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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