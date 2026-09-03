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Россия единственная страна, которая создает малые АЭС, заявил Путин
Россия единственная страна, которая создает малые АЭС, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия единственная страна, которая создает малые АЭС, заявил Путин
Россия не только говорит о важности развития малых АЭС, но и единственная в мире создает их, сообщил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия не только говорит о важности развития малых АЭС, но и единственная в мире создает их, сообщил президент России Владимир Путин. "Единственная страна в мире - Россия, которая не просто говорит о необходимости и возможности развития малой атомной энергетики, но делает это, ведь кроме нас никто не делает", - отметил Путин на пленарном заседании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Россия единственная страна, которая создает малые АЭС, заявил Путин
Путин: Россия единственная страна в мире, которая создает малые АЭС