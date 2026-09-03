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Россия работает над повышением транспортной доступности Дальнего Востока - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Россия работает над повышением транспортной доступности Дальнего Востока
Россия работает над повышением транспортной доступности Дальнего Востока - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия работает над повышением транспортной доступности Дальнего Востока
Россия активно работает над повышением транспортной и энергетической доступности Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:16+0300
2026-09-03T11:16+0300
россия
мировая экономика
дальний восток
владивосток
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия активно работает над повышением транспортной и энергетической доступности Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. "Здесь (на Дальнем Востоке - ред.) есть свои проблемы... Какие проблемы? Логистика. Сюда далеко везти (некоторые товары - ред.) - значит дорого. Здесь не хватает транспортных возможностей, имею в виду авиацию. Здесь не хватает железных дорог. Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого "восточного коридора", возможностей БАМа и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимание сети аэропортов, мы должны здесь построить новые энергетические мощности", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
11:16 03.09.2026
 
Россия работает над повышением транспортной доступности Дальнего Востока

Россия работает над повышением транспортной и энергетической доступности Дальнего Востока

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия активно работает над повышением транспортной и энергетической доступности Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь (на Дальнем Востоке - ред.) есть свои проблемы... Какие проблемы? Логистика. Сюда далеко везти (некоторые товары - ред.) - значит дорого. Здесь не хватает транспортных возможностей, имею в виду авиацию. Здесь не хватает железных дорог. Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого "восточного коридора", возможностей БАМа и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимание сети аэропортов, мы должны здесь построить новые энергетические мощности", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
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