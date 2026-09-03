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Сахалинский губернатор рассказал, что обсудил с Путиным вопросы логистики в регионе
Сахалинский губернатор рассказал, что обсудил с Путиным вопросы логистики в регионе - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сахалинский губернатор рассказал, что обсудил с Путиным вопросы логистики в регионе
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что накануне в ночи обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопросы логистики, в частности -... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:20+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что накануне в ночи обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопросы логистики, в частности - углубление Корсаковского порта и поставку в регион 45 самолетов и вертолетов.
"Главный сейчас акцент на логистические проекты – Корсаковский порт. Мы приступили к углублению порта. Это значит, что океанские лайнеры будут заходить в наш порт, и наш порт стоит на Северном морском пути, то есть это большие перспективы. Второе: мы сейчас находимся на пороге, когда получаем от нашей промышленности 45 самолетов и вертолетов. То есть это тоже важный фактор", - сказал Лимаренко ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума.
Все эти вопросы требуют детального обсуждения, отметил губернатор.
"Вчера вот до трех часов ночи обсуждали с президентом все эти вопросы", - сообщил Лимаренко.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что накануне в ночи обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопросы логистики, в частности - углубление Корсаковского порта и поставку в регион 45 самолетов и вертолетов.
"Главный сейчас акцент на логистические проекты – Корсаковский порт. Мы приступили к углублению порта. Это значит, что океанские лайнеры будут заходить в наш порт, и наш порт стоит на Северном морском пути, то есть это большие перспективы. Второе: мы сейчас находимся на пороге, когда получаем от нашей промышленности 45 самолетов и вертолетов. То есть это тоже важный фактор", - сказал Лимаренко ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума.
Все эти вопросы требуют детального обсуждения, отметил губернатор.
"Вчера вот до трех часов ночи обсуждали с президентом все эти вопросы", - сообщил Лимаренко.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.