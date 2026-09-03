https://1prime.ru/20260903/putin-872979563.html

Сахалинский губернатор рассказал, что обсудил с Путиным вопросы логистики в регионе

Сахалинский губернатор рассказал, что обсудил с Путиным вопросы логистики в регионе - 03.09.2026, ПРАЙМ

Сахалинский губернатор рассказал, что обсудил с Путиным вопросы логистики в регионе

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что накануне в ночи обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопросы логистики, в частности -... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:20+0300

2026-09-03T11:20+0300

2026-09-03T11:20+0300

бизнес

россия

владивосток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872979563.jpg?1788423654

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что накануне в ночи обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопросы логистики, в частности - углубление Корсаковского порта и поставку в регион 45 самолетов и вертолетов. "Главный сейчас акцент на логистические проекты – Корсаковский порт. Мы приступили к углублению порта. Это значит, что океанские лайнеры будут заходить в наш порт, и наш порт стоит на Северном морском пути, то есть это большие перспективы. Второе: мы сейчас находимся на пороге, когда получаем от нашей промышленности 45 самолетов и вертолетов. То есть это тоже важный фактор", - сказал Лимаренко ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума. Все эти вопросы требуют детального обсуждения, отметил губернатор. "Вчера вот до трех часов ночи обсуждали с президентом все эти вопросы", - сообщил Лимаренко. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, владимир путин, вэф