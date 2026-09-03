https://1prime.ru/20260903/putin-872979660.html

Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику

Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития новых видов генерации, в том числе гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:22+0300

2026-09-03T11:22+0300

2026-09-03T11:22+0300

россия

владивосток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861820770_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_a22494d46c6bde0bb108f683a2d00c0f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития новых видов генерации, в том числе гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику. Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании ВЭФ. "А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Здесь много задач, очень много, нужно создавать новую генерацию. И мы говорили вчера с коллегами, гидрогенерацию надо создавать, солнечную энергетику, ветровую энергетику, атомную энергетику, в том числе и крупные блоки строить, и малой мощности", - сказал Путин на заседании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, владимир путин, вэф