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Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику
Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития новых видов генерации, в том числе гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:22+0300
2026-09-03T11:22+0300
россия
владивосток
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития новых видов генерации, в том числе гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику. Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании ВЭФ. "А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Здесь много задач, очень много, нужно создавать новую генерацию. И мы говорили вчера с коллегами, гидрогенерацию надо создавать, солнечную энергетику, ветровую энергетику, атомную энергетику, в том числе и крупные блоки строить, и малой мощности", - сказал Путин на заседании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
11:22 03.09.2026
 
Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику

Путин призвал развивать гидрогенерацию, также солнечную, ветровую и атомную энергетику

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития новых видов генерации, в том числе гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику.
Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании ВЭФ.
"А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Здесь много задач, очень много, нужно создавать новую генерацию. И мы говорили вчера с коллегами, гидрогенерацию надо создавать, солнечную энергетику, ветровую энергетику, атомную энергетику, в том числе и крупные блоки строить, и малой мощности", - сказал Путин на заседании.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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