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Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику
Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития новых видов генерации, в том числе гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:22+0300
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2026-09-03T11:22+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития новых видов генерации, в том числе гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику. Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании ВЭФ. "А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Здесь много задач, очень много, нужно создавать новую генерацию. И мы говорили вчера с коллегами, гидрогенерацию надо создавать, солнечную энергетику, ветровую энергетику, атомную энергетику, в том числе и крупные блоки строить, и малой мощности", - сказал Путин на заседании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин призвал развивать солнечную, ветровую и атомную энергетику
Путин призвал развивать гидрогенерацию, также солнечную, ветровую и атомную энергетику