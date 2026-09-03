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Путин рассчитывает на успешное применение гражданских БПЛА в хозяйстве

Путин рассчитывает на успешное применение гражданских БПЛА в хозяйстве - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин рассчитывает на успешное применение гражданских БПЛА в хозяйстве

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что эксперимент по применению гражданских беспилотников в хозяйстве на Дальнем Востоке даст результат. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:24+0300

2026-09-03T11:24+0300

2026-09-03T11:24+0300

общество

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что эксперимент по применению гражданских беспилотников в хозяйстве на Дальнем Востоке даст результат. "Вот я говорил в своем выступлении о том, что нужно современные средства использовать, в том числе и беспилотные. И здесь мы будем проводить вот этот эксперимент. Надеюсь, что и это тоже даст свой позитивный результат", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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общество , россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф