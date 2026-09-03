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Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США
Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США
Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит и от Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:29+0300
2026-09-03T11:29+0300
2026-09-03T11:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит и от Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США
Путин: Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США