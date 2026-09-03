https://1prime.ru/20260903/putin-872980776.html
Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом
Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом
Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна и угрозы Владимира Зеленского безопасности полетов в российском воздушном пространстве | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:35+0300
2026-09-03T11:35+0300
2026-09-03T11:35+0300
россия
норвегия
владивосток
владимир путин
владимир зеленский
нафтогаз украины
вэф
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/03/872971917_0:42:3493:2007_1920x0_80_0_0_062c9e9fa5ffba11f3979407791f55a6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна и угрозы Владимира Зеленского безопасности полетов в российском воздушном пространстве проявлениями государственного терроризма. "Это, конечно, проявление государственного терроризма и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Норвежские власти арестовали судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
норвегия
владивосток
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/03/872971917_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_96c4b90d8177b2a35b46de2a5ecf20fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, владивосток, владимир путин, владимир зеленский, нафтогаз украины, вэф, украина
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нафтогаз Украины, ВЭФ, УКРАИНА
Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом
Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского полетам проявлениями гостерроризма