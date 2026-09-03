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Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом
Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом
Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна и угрозы Владимира Зеленского безопасности полетов в российском воздушном пространстве | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:35+0300
2026-09-03T11:35+0300
россия
норвегия
владивосток
владимир путин
владимир зеленский
нафтогаз украины
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна и угрозы Владимира Зеленского безопасности полетов в российском воздушном пространстве проявлениями государственного терроризма. "Это, конечно, проявление государственного терроризма и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Норвежские власти арестовали судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, норвегия, владивосток, владимир путин, владимир зеленский, нафтогаз украины, вэф, украина
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нафтогаз Украины, ВЭФ, УКРАИНА
11:35 03.09.2026
 
Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом

Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского полетам проявлениями гостерроризма

© РИА Новости . Иван Секретарев | Перейти в медиабанкВЭФ-2026. Пленарное заседание
ВЭФ-2026. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Иван Секретарев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна и угрозы Владимира Зеленского безопасности полетов в российском воздушном пространстве проявлениями государственного терроризма.
"Это, конечно, проявление государственного терроризма и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Норвежские власти арестовали судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯНОРВЕГИЯВладивостокВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНафтогаз УкраиныВЭФУКРАИНА
 
 
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