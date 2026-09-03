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Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом

Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал захват Норвегией судна и угрозы Зеленского гостерроризмом

Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна и угрозы Владимира Зеленского безопасности полетов в российском воздушном пространстве | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:35+0300

2026-09-03T11:35+0300

2026-09-03T11:35+0300

россия

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нафтогаз украины

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна и угрозы Владимира Зеленского безопасности полетов в российском воздушном пространстве проявлениями государственного терроризма. "Это, конечно, проявление государственного терроризма и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Норвежские власти арестовали судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, норвегия, владивосток, владимир путин, владимир зеленский, нафтогаз украины, вэф, украина