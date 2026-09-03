https://1prime.ru/20260903/putin-872981686.html
Путин сообщил, что контакты с администрацией США продолжаются
Путин сообщил, что контакты с администрацией США продолжаются - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин сообщил, что контакты с администрацией США продолжаются
Контакты с американской администрацией продолжаются, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:48+0300
2026-09-03T11:48+0300
2026-09-03T11:48+0300
россия
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872981686.jpg?1788425334
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Контакты с американской администрацией продолжаются, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией и сейчас в контакте, до сих пор. И надеюсь, эти контакты будут продолжаться", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин сообщил, что контакты с администрацией США продолжаются
Контакты с американской администрацией продолжаются, заявил Владимир Путин