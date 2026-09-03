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Путин сообщил, что контакты с администрацией США продолжаются

Путин сообщил, что контакты с администрацией США продолжаются - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин сообщил, что контакты с администрацией США продолжаются

Контакты с американской администрацией продолжаются, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:48+0300

2026-09-03T11:48+0300

2026-09-03T11:48+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Контакты с американской администрацией продолжаются, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией и сейчас в контакте, до сих пор. И надеюсь, эти контакты будут продолжаться", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, владимир путин, вэф