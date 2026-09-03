https://1prime.ru/20260903/putin-872982072.html
Трамп настроен на конструктивную работу, заявил Путин
Трамп настроен на конструктивную работу, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Трамп настроен на конструктивную работу, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу, сообщил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:50+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу, сообщил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. "Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и, вижу, настроен на такую позитивную и конструктивную работу", - сказал Путин Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, Владивосток, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВЭФ
Трамп настроен на конструктивную работу, заявил Путин
Дональд Трамп настроен на конструктивную работу, сообщил президент Владимир Путин