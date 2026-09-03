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Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, заявил Путин
Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, заявил Путин
Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:51+0300
2026-09-03T11:51+0300
2026-09-03T11:51+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании ВЭФ. "Есть ли шансы (на урегулирование украинского конфликта - ред.)? На мой взгляд - да, они есть", - сказал Путин в ходе заседания. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, заявил Путин
Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть, заявил президент России Владимир Путин