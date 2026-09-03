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Власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах России

Власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах России - 03.09.2026, ПРАЙМ

Власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах России

Российские власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:04+0300

2026-09-03T12:04+0300

2026-09-03T12:04+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах, заявил президент России Владимир Путин. "Это важный показатель - сколько стоит килограмм яблок, но важнее и другое: как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся, в этом, собственно говоря, и заключается наша цель", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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россия, бизнес, владивосток, владимир путин, вэф