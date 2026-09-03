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Путин указал на нехватку яблок в стране и попросил проработать этот вопрос

Путин указал на нехватку яблок в стране и попросил проработать этот вопрос - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин указал на нехватку яблок в стране и попросил проработать этот вопрос

В России не хватает яблок, необходимо работать над увеличением их производства, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:30+0300

2026-09-03T12:30+0300

2026-09-03T13:40+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. В России не хватает яблок, необходимо работать над увеличением их производства, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас яблок в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. При этом Путин отметил, что на Дальнем Востоке яблоки могут стоить дороже, чем, например, в Ростове, где их проще производить и не требуется далеко перевозить. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, промышленность, дальний восток, ростов, владивосток, владимир путин, вэф