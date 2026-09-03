https://1prime.ru/20260903/putin-872984998.html

Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России

Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что с дефицитом топлива можно бороться двумя способами - развивать системы противовоздушной обороны и наносить | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:33+0300

2026-09-03T12:33+0300

2026-09-03T13:40+0300

россия

украина

владивосток

владимир путин

всу

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872984998.jpg?1788432027

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что с дефицитом топлива можно бороться двумя способами - развивать системы противовоздушной обороны и наносить удары в ответ на атаки на российские энергообъекты. "Метод один - это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума в ответ на вопрос о том, как бороться с дефицитом топлива на фоне атак ВСУ. Во вторник российский лидер прокомментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в РФ, сказав, что ответ на эти попытки последует. Он добавил, что Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

украина

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владивосток, владимир путин, всу, вэф