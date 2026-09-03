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Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что с дефицитом топлива можно бороться двумя способами - развивать системы противовоздушной обороны и наносить | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:33+0300
2026-09-03T13:40+0300
россия
украина
владивосток
владимир путин
всу
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что с дефицитом топлива можно бороться двумя способами - развивать системы противовоздушной обороны и наносить удары в ответ на атаки на российские энергообъекты. "Метод один - это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума в ответ на вопрос о том, как бороться с дефицитом топлива на фоне атак ВСУ. Во вторник российский лидер прокомментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в РФ, сказав, что ответ на эти попытки последует. Он добавил, что Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, украина, владивосток, владимир путин, всу, вэф
РОССИЯ, УКРАИНА, Владивосток, Владимир Путин, ВСУ, ВЭФ
12:33 03.09.2026 (обновлено: 13:40 03.09.2026)
 

Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что с дефицитом топлива можно бороться двумя способами - развивать системы противовоздушной обороны и наносить удары в ответ на атаки на российские энергообъекты.
"Метод один - это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума в ответ на вопрос о том, как бороться с дефицитом топлива на фоне атак ВСУ.
Во вторник российский лидер прокомментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в РФ, сказав, что ответ на эти попытки последует. Он добавил, что Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯУКРАИНАВладивостокВладимир ПутинВСУВЭФ
 
 
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