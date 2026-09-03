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Путин объяснил цель указа о защите критической инфраструктуры

Путин объяснил цель указа о защите критической инфраструктуры - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин объяснил цель указа о защите критической инфраструктуры

Смысл и цель указа о защите критической инфраструктуры - в том, чтобы бизнес вкладывал деньги в защиту своих предприятий, заявил президент России Владимир Путин | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:34+0300

2026-09-03T12:34+0300

2026-09-03T12:40+0300

финансы

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Смысл и цель указа о защите критической инфраструктуры - в том, чтобы бизнес вкладывал деньги в защиту своих предприятий, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Я скажу - только одна крупная компания наша, вот вчера, позавчера я разговаривал. Речь идет о десятках миллиардов рублей – они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий – вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего пленарного заседания. Он добавил, что у бизнеса не было никаких обязательств защищать свои предприятия от атак ВСУ, а с учетом нового указа они появились."Мы просили наших коллег, в данном случае - из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий - не было таких обязательств, а с учетом этого указа такие обязательства появились", - уточнил Путин.В конце августа президент подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление государства, если их владельцы не принимают меры безопасности. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, россия, владивосток, владимир путин, вэф