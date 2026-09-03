https://1prime.ru/20260903/putin-872985312.html
У России много друзей в США, рассказал Владимир Путин
У России много друзей в США, рассказал Владимир Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
У России много друзей в США, рассказал Владимир Путин
У России много друзей в Соединенных Штатах Америки, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о восстановлении отношений с Вашингтоном. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:35+0300
2026-09-03T12:35+0300
2026-09-03T12:35+0300
вашингтон
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861848314_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59d87fcdfa6f34b531ff282e75e95093.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. У России много друзей в Соединенных Штатах Америки, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о восстановлении отношений с Вашингтоном. "У нас много друзей из Соединенных Штатов", - заявил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). В качестве одного из примеров Путин назвал американского актера Стивена Сигала, который присутствовал на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
вашингтон
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861848314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f6cfb88f6232eb8874e33575b1976bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, владивосток, владимир путин, вэф
ВАШИНГТОН, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
У России много друзей в США, рассказал Владимир Путин
У России много друзей в Соединенных Штатах Америки, заявил Владимир Путин