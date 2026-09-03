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Путин оценил ситуацию на фондовом рынке

Путин оценил ситуацию на фондовом рынке - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин оценил ситуацию на фондовом рынке

Фондовый рынок является одним из важнейших инструментов развития экономики, сейчас он в небольшом минусе, но постепенно восстановится, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:44+0300

2026-09-03T12:44+0300

2026-09-03T12:44+0300

экономика

россия

владивосток

владимир путин

вэф

рынок

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Фондовый рынок является одним из важнейших инструментов развития экономики, сейчас он в небольшом минусе, но постепенно восстановится, заявил президент России Владимир Путин. "Фондовый рынок, конечно, это один из важнейших инструментов того, чтобы экономика развивалась. Да, мы понимаем, сейчас он в небольшом минусе, но, я уверен, все будет постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономических показателей", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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россия, владивосток, владимир путин, вэф, рынок