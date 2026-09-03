https://1prime.ru/20260903/putin-872985864.html
Путин оценил ситуацию на фондовом рынке
Путин оценил ситуацию на фондовом рынке - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин оценил ситуацию на фондовом рынке
Фондовый рынок является одним из важнейших инструментов развития экономики, сейчас он в небольшом минусе, но постепенно восстановится, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:44+0300
2026-09-03T12:44+0300
2026-09-03T12:44+0300
экономика
россия
владивосток
владимир путин
вэф
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872985864.jpg?1788428687
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Фондовый рынок является одним из важнейших инструментов развития экономики, сейчас он в небольшом минусе, но постепенно восстановится, заявил президент России Владимир Путин. "Фондовый рынок, конечно, это один из важнейших инструментов того, чтобы экономика развивалась. Да, мы понимаем, сейчас он в небольшом минусе, но, я уверен, все будет постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономических показателей", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, вэф, рынок
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Рынок
Путин оценил ситуацию на фондовом рынке
Путин: фондовый рынок сейчас в небольшом минусе, но постепенно восстановится