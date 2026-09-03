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Путин: инвестцикл перезапустят за счет стабильности экономики России

Путин: инвестцикл перезапустят за счет стабильности экономики России - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин: инвестцикл перезапустят за счет стабильности экономики России

Инвестиционный цикл в России будет перезапущен за счет стабильных условий в экономике страны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:45+0300

2026-09-03T12:45+0300

2026-09-03T12:45+0300

россия

владивосток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Инвестиционный цикл в России будет перезапущен за счет стабильных условий в экономике страны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. "За счет стабильных условий в экономике... Что касается источников инвестиций, а мы стараемся как раз в этом направлении работать, то они могут быть самыми разными", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, владимир путин, вэф